Gratis-Eislaufen bevor das Christkind kommt

Damit die Wartezeit auf das Christkind kürzer wird, lädt die Stadt alle zum Eislaufen in den Volksgarten. Die Einnahmen aus dem Schlittschuhverleih und freiwillige Spenden gehen heuer an die Kinderkrebshilfe. Die Leihgebühr für Schlittschuhe beträgt 4 Euro. Der beliebte Eis-Rundkurs ist übrigens auch an den Feiertagen geöffnet.