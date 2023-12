Steirisches Kletzenbrot ist wieder in aller Munde

Bei diesen Anbietern schmeckt es am besten

Wurden Kletzen- und Früchtebrot einst nicht einmal mit Honig gesüßt, kam über die Jahre immer mehr Zucker in das Gebäck. Auch südliche Trockenfrüchte wie Feigen wurden erst später zu traditionellen Zutaten. Das Früchtebrot ist also ein beliebtes Weihnachtsgebäck mit langer bäuerlicher Tradition. Aber wie schmeckt es den Steirern am besten? Die steirische Arbeiterkammer hat elf Kletzen- und Früchtebrote aus heimischen Bäckereien und dem Einzelhandel einer Blindverkostung unterzogen.