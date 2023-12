Belichick-Aus bei Patriots wohl beschlossene Sache

„Als sie die 6:10-Niederlage gegen die Colts in Deutschland hinter sich hatten, haben die Gespräche, die ich in dieser Woche geführt habe, sehr deutlich gemacht, dass eine Entscheidung getroffen wurde. Sie wollen die Saison noch zu Ende spielen und am Ende des Jahres werden sich die Wege dann aus verschiedenen Gründen trennen“, will Reporter Tom E. Curran wissen.