Wegen Sekundenschlaf in Gegenverkehr gekracht

In Graben geschleudert

Durch den Zusammenstoß schleuderte der Transporter in einen angrenzenden Graben und kam auf der rechten Fahrzeugseite zum Liegen. Der 29-Jährige wurde bei diesem Unfall leicht, seine 33-jährige Beifahrerin schwer verletzt. Beide wurden nach der notärztlichen Erstversorgung in das Krankenhaus Braunau am Inn eingeliefert.