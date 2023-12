Millionen Stunden Ehrenamt und weniger Arbeitslose

Millionen Stunden ehrenamtliche Arbeit

Erstaunliche Zahlen lieferte das Jahr 2022 im Gesundheitsbereich - 6082 Pflegekräfte betreuen in den Kärntner Akutkrankenanstalten 2736 Betten. „Die Statistik zeigt, wie viel unsere Einsatzkräfte leisten. Die Kärntner Sanitäter waren 2,1 Millionen Stunden ehrenamtlich im Einsatz“, betont der Landeshauptmann. „Damit leisten sie einen unschätzbaren Beitrag zur Gesundheitsversorgung.“ Auch die Feuerwehr leistete Großes und war 308.062 Stunden im Einsatz. In einem anderen Bereich belegt Kärnten in Österreich einen negativen Spitzenplatz - auf 1000 Einwohner kommen 66 Pflegegeld-Empfänger.