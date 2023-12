Bursche wurde am Schutzweg von Auto erfasst

Der Bursche (15) war am Montagnachmittag gegen 17.30 Uhr zu Fuß entlang der L 190 in Hohenems unterwegs. Auf Höhe einer Bushaltestelle wollte er die Straße am Schutzweg queren. Zur gleichen Zeit näherte sich ein 82-jähriger Mann in seinem Pkw auf der L 190. Aus bislang unerklärlichen Gründen übersah den Autofahrer den Burschen.