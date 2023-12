Roboter führte 220 Operationen erfolgreich durch

Seit einem Jahr bekommt das Team der Urologie im Barmherzige Schwestern Krankenhaus in Mariahilf besondere Unterstützung, nämlich von einem OP-Robotersystem. An je zwei Tagen pro Woche führt es bis zu vier Operationen mit ihm durch. An den übrigen drei Tagen steht das System der Chirurgie zur Verfügung.