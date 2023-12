1400 Euro: Macht das die Pflege attraktiver?

Für alle Personen in Pflegeausbildung, auch die Unter 20-Jährigen sollte es 1400 Euro monatlich geben. Mit Sofortmaßnahmen wie dieser müsse Salzburg den Personalnotstand in Spitälern und Heimen bekämpfen, fordert die Salzburger SPÖ in einem aktuellen Antrag im Landtag.