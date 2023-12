Mit 70Plus im Studio: „Wir bauen Muskeln auf!“

In der ehemaligen Tennishalle im Zentrum von St. Michael geht gleich ein besonderes Training los. Ein silberner VW-Kleinbus fährt vor. Fahrerin Andrea Zanner stellt ein Stockerl vor die Schiebetür auf den Boden, so geht es leichter. Mit dessen Hilfe steigen acht Frauen und Männer aus dem Bus, der sie an ihren Adressen in Zeder-haus abgeholt hat. Alle sind über 70 und kommen wie jeden Dienstag hierher, um ihre Muskeln zu stärken.