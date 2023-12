Hochzeit mit seiner Kelly? Das sagt Max Verstappen

Glück im Spiel - und in der Liebe. Während Max Verstappen in der Formel 1 seit einigen Jahren die Konkurrenz in Grund und Boden fährt, schwebt der dreifache Weltmeister auch privat auf Wolke sieben. Im Interview mit dem Schweizer „Blick“ wurde der 26-Jährige nun zu eventuellen Hochzeitsplänen befragt.