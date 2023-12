Pacult: „Die Austria spielte hopp oder dropp!“

Gerhard Struber (Salzburg-Trainer): „Es war ein sehr wichtiger Sieg, und jeder Sieg tut gut, speziell wenn man weiß, was am Dienstag kommt (Anm.: Champions-League-Spiel gegen Benfica). Das gibt uns noch mehr Hoffnung und Glaube, das am Dienstag gut zu regeln. Wir zeigen uns defensiv sehr stabil, das gibt Halt, speziell wenn man weiß, dass man spielerisch nicht das zeigt, was in allen drinsteckt. Dann gilt es eben, den Laden dichtzuhalten. Wir müssen in der Offensive zulegen.“