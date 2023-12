„Love Story“-Star Ryan O‘Neal mit 82 gestorben

„Ich habe erneut um ihre Hand angehalten und sie hat Ja gesagt“, erzählte O‘Neal damals in einem Interview des US-Senders ABC. Zu einer Hochzeit am Krankenbett kam es aber nicht mehr, Fawcett lag schon im Sterben. In ihrem Testament bedachte die Schauspielerin den langjährigen Lebensgefährten nicht. Das Millionenerbe ging an ihren gemeinsamen Sohn Redmond, der häufig mit Suchtproblemen und Strafdelikten Schlagzeilen machte.