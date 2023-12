Dritte Pleite in Folge für Jakob Pöltl und Toronto

Die Raptors mussten früh einem hohen Rückstand nachlaufen, lagen sie doch Mitte des zweiten Viertels 33:53 zurück. Vor dem Schlussabschnitt betrug das Minus 13 Zähler (77:90), ehe Toronto dank einer Aufholjagd mit 97:96 erstmals seit dem 4:2 wieder die Führung an sich riss und sogar auf 101:96 ausbaute. Am Ende stand dennoch die fünfte Niederlage in den vergangenen sechs Partien.