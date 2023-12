Deutsches Theater löste sich von Karajan

Plätze und Gebäude nach dem Dirigenten benannt

Indes in Salzburg: Ein Spaziergang durch die Mozartstadt verrät so einiges über die auch heute noch tiefe Verbundenheit mit Karajan. Neben dem Herbert-von-Karajan-Platz und einer Statue vor seinem Geburtshaus wurde auch ein Gebäude am Flughafengelände nach ihm benannt. Doch damit nicht genug: Im Zuge der Osterfestspiele, die 1967 von Karajan höchstpersönlich gegründet worden sind, wird jährlich ein nach ihm benannter Preis an aufstrebende Künstler verliehen.