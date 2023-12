In Lustenau hofft man auf Veränderung

Mit acht Heimniederlagen in Serie wurde das Reichshofstadion in dieser Saison zur Verliererstätte für Austria Lustenau. So gesehen tut ein Wechsel vom Rhein zum Bodensee vielleicht sogar gut. „Die Veränderung bewirkt sicher etwas in unserem Kopf. Die Energie im Reichshofstadion ist völlig verloren gegangen“, hofft auch Kapitän Pius Grabher auf den ersehnten Befreiungsschlag, der bei der Premiere im Bregenzer Exil erfolgen soll.