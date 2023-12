Viereinhalb Stunden für 70 Kilometer A10

Viele Skifahrer auf dem Weg in den Kurzurlaub, Robbie Williams in Schladming und Pendler aus dem Innergebirg auf dem Heimweg ins lange Wochenende, dazu die gefürchtete Sanierung der Tunnelkette Werfen. Diese Zutaten sorgten am Donnerstagabend für den ersten heftigen Stau-Cocktail des Winters auf der Tauernautobahn.