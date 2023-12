Neuer Rettungshubschrauber auf dem Nassfeld

Lebensrettende Minuten

Und auch der Abtransport der verunfallten Person erfolgt deutlich rascher. „Oft zählt jede Minute. Und durch die Winde sparen wir uns auch bei der Bergung mitunter lebensrettende Minuten“, weiß Graf. Der neue Notarzthubschrauber wurde wieder ins Leitstellen-System des Landes Kärnten eingebunden. Das bedeutet: Er steht für Einsätze im gesamten Bundesland zur Verfügung. Speziell dann, wenn weite Teile Kärntens in eine dichte Nebeldecke gehüllt sind, ist diese Einbindung wichtig, weiß der Stationsleiter des „ARA-3“ Philipp Heidenreich: „Vom Nassfeld aus können wir notfallmedizinische Hilfe zu allen Einsatzorten in Kärnten bringen, die außerhalb der Nebelsuppe liegen. Und in weiterer Folge die Patienten in jene Krankenhäuser transportieren, die ebenfalls nicht in Nebel gehüllt sind.“