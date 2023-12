Kreundl mit Rekord EM-Fünfte, Reitshammer Sechster

Lena Kreundl hat bei der Kurzbahn-EM der Schwimmer in Otopeni (Rumänien) trotz österreichischen Rekords eine Medaille über 100 m Lagen verpasst. Die 26-jährige Oberösterreicherin erreichte am Donnerstag in 58,65 Sekunden Rang fünf. Kreundl verbesserte damit den von ihr gehaltenen bisherigen Rekord vom 16. Dezember des Vorjahres um 0,14 Sekunden. Bernhard Reitshammer schwamm im Finale über 100 m Brust in 57,18 Sekunden auf Platz sechs.