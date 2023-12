Warum sich Regisseur heute „dumm“ vorkommt

Im englischen Original heißt der Film „Love Actually“. Er startet fünf Wochen vor Weihnachten und verwebt die Geschichten mehrerer Menschen in Großbritannien. Hugh Grant verliebt sich darin als britischer Premierminister in eine Mitarbeiterin. Bill Nighy singt mit Silberkettchen „Christmas is all around me“. Und Rowan Atkinson („Mr. Bean“) braucht lange, um ein Geschenk zu verpacken. Sehr lange.