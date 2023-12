Pensionist angeklagt: Löste Zigarette Feuer aus?

„Wie geht es Ihnen mit dem Verlust Ihrer Frau?“, fragt die Richterin den Pensionisten im Wiener Landesgericht. „Miserabel“ - der grauhaarige Mann mit eingefallenem Gesicht beginnt zu weinen. Denn für den Tod seiner Gattin soll laut Anklage er fahrlässig verantwortlich sein. Am 2. April 2023 kam es in der gemeinsamen Wohnung in Wien-Favoriten zu einem Brand - sie starb an einer Rauchgasinhalation.