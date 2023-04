Brand in Wiener Wohnung: Frau stirbt in Flammen

Tragödie in Wien-Favoriten: In einem Mehrparteienwohnhaus in der Troststraße stand am Sonntag kurz nach 5 Uhr früh plötzlich eine Wohnung in Flammen. Die Bewohnerin war zum Zeitpunkt des Brandes zu Hause. Sie konnte von den Einsatzkräften nur noch leblos aus den Flammen geborgen werden.