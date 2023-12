EZB senkt die Zinsen wohl im zweiten Quartal 2024

BIP sank in Eurozone leicht

In Österreich war die Teuerungsrate laut Statistik Austria mit 5,4 Prozent im November nach wie vor deutlich höher als im Schnitt der Euro-Länder. In der Eurozone sank das Bruttoinlandsprodukt (BIP) von Juli bis September im Vergleich zum Vorquartal um 0,1 Prozent. Im Frühling hatte die Wirtschaft noch leicht zugelegt, aber nur halb so stark wie gemeldet.