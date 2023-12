Durch die Stille der Winterlandschaft

Schneeschuhe waren und sind in vielen Regionen der Welt ein übliches Fortbewegungsmittel. Sie haben den Vorteil, dass sie das Gewicht der Person, die sie trägt, über eine größere Fläche verteilen, sodass die Füße weniger tief im Schnee versinken. Am Gurgler Eisjoch (3151 m) gab der Gletscher im Jahr 2003 einen Schneeschuh frei, der älter als der berühmte Ötzi zu sein scheint. Nach einer Mitteilung des Landes Südtirol hat eine Radiokarbondatierung ergeben, dass der Schuh aus der späten Jungsteinzeit stammt, also zwischen 3800 und 3700 v.Christus. Einen schriftlichen Hinweis auf dieses Fortbewegungsmittel liefert in der Antike der griechische Historiker und Philosoph Strabon(63 v. Chr. - 24 v. Chr.). Er schrieb, dass die Einwohner des Kaukasus-Gebiets Lederflächen dazu benutzen, um besser durch den Schnee zu kommen. Zudem ist bekannt, dass fast jeder indigene Stamm Amerikas eine eigene Variante von Schneeschuhen erfunden hat. Schneeschuhwandern ist mittlerweile eine beliebte Wintersportart und eine Alternative zum Tourenskilauf. Durch ihre Benutzung im Sport wurden die Schneeschuhe auch ständig weiterentwickelt und lassen sich heute in drei Arten unterteilen. Mit „Originals“ bezeichnet man das ursprüngliche Schuhwerk der Trapper, welches jeweils aus einem gebogenen und hinten zusammengebundenen Holzstück besteht, das netzartig mit harzummanteltem Leder bespannt ist. „Classics“ sind in ihrer Form ähnlich den Originals, bestehen jedoch aus einem Aluminiumrahmen und verfügen über eine Kunststoffhaut. Diese Art von Schneeschuh ist robust und hauptsächlich für einfaches Gelände und Tiefschnee zu empfehlen. Als dritte Variante gibt es die „Moderns“, welche für alpine Schnee- und Geländeverhältnisse konzipiert worden sind und meist komplett aus Hartplastik bestehen. Sie sind kältefest bis minus 40 Grad Celsius und kleiner und wendiger als Originals und Classics.