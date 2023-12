Schlepperfahrt gestoppt: Syrer saßen in Reisebus

Offenbar in der Hoffnung, in der Masse „unterzugehen“, waren die sieben syrischen Männer und vier Frauen mit ihren fünf Kindern (vier bis neun Jahre) Mittwochnachmittag in Laibach in Slowenien in einen Flixbus gestiegen. Doch die Beamten schauten sich am Grenzübergang Karawankentunnel in Rosenbach die Passagiere des kroatischen Busses ganz genau an.