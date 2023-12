Münchner Flughafen nahm Betrieb wieder auf

Hunderte Reisende gestrandet

Am Münchner Flughafen waren am Dienstag noch hunderte Reisende gestrandet, die mit Essen und Trinken versorgt wurden. Zudem standen Feldbetten bereit. Heftiger Schneefall in großen Teilen Bayerns hatte bereits am Wochenende den Betrieb des Flughafens stark beeinträchtigt. Seit Betriebsbeginn am Dienstag um 6 Uhr hatte es in München keine Starts und Landungen gegeben (siehe Video oben). Das Personal des Flughafens hatte die Unterbrechung bereits am Montagabend angekündigt und auf den prognostizierten Eisregen verwiesen.