Jahrelange Haftstrafen nach Raubversuch an Taxler

Das Duo hatte damals nach einer durchzechten Nacht die Idee, einen ihnen bekannten Taxifahrer auszurauben, heißt es in der Anklageschrift der Salzburger Staatsanwaltschaft: Sie hatten es auf den Mercedes des Berufslenkers abgesehen. An jenem September-Tag riefen sie den Taxler an, stiegen in sein Fahrzeug und lotsten ihn danach in ein Waldstück nahe von Weitwörth bei Nußdorf am Haunsberg. Dort angekommen, zückte der jüngere Täter ein Klappmesser.