Stadt hebt Gebühr für das Wasser um 15 Prozent an

Freud und Leid bei der Bad Ischler SP-Bürgermeisterin Ines Schiller: Am Montag, 4. Dezember, erhielt sie vom Bund die Infos über nachträgliche Gutschriften vergangener Jahre im sechsstelligen Euro-Bereich. „Damit werden wir den Budgetvoranschlag für das kommende Jahr mit einem leichten Plus gestalten können“, so die Stadtchefin.