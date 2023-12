Die 5 schockierendsten Royal-Skandale 2023

Ein Skandal im britischen Königshaus - oder besser gesagt mehrere: Auch Sussex-Vertrauter Omid Scobie belastete in seinem Buch „Endgame“ die Royals schwer. Unter anderem soll Harry am Todestag der Queen von seinem Bruder William eiskalt ignoriert worden sein. Außerdem wurden aufgrund eines angeblichen „Übersetzungsfehlers“ die royalen Rassisten genannt, die Bedenken an Archies Hautfarbe geäußert hätten. Die Royals, die in dem Buch genannt werden, sind König Charles und Prinzessin Kate.