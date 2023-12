ÖSV-Youngster kennt endlich ihre neue „Mission“

Einstieg in Hippach - das Ziel: fixe Weltcuptickets

Den ersten Einsatz in dieser Saison hat sie am Samstag beim Riesentorlauf in Hippach. „Ich freue mich sehr, dass es für mich endlich losgeht“, sagt „Mäggy“, die für ihre neue Mission ein klares Ziel hat: „Ich möchte im Super-G und der Abfahrt in die Top-3 der Gesamtwertung und mir so fixe Weltcupstartplätze für die Saison 2024/ 25 sichern.“