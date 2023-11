Zeitbank für Alt und Jung: Nachbarschaftshilfe 2.0

Rechtsanspruch gibt es nicht

Gedacht sei allerdings nicht, dass man sich auf diese Art z.B. eine günstige, wöchentliche Reinigungskraft organisiere. Und auch Pflegedienste sind nicht vorgesehen. Vielmehr gehe es um Unterstützung in Fällen, in denen gerade Not an Mann oder Frau ist. Etwa nach Spitalaufenthalten, wenn Kinder plötzlich krank werden oder man körperlich nicht (mehr) in der Lage ist, Tätigkeiten selbst durchzuführen. Rechtsanspruch auf eine Ersatz- oder Gegenleistung gibt es laut Vereinsstatuten aber nicht. Es gehe rein um ehrenamtliche Nachbarschaftshilfe.