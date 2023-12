Tiere auf der Suche nach einem Zuhause

Dylan benötigt viel Freiraum und Rückzugsmöglichkeiten. Zu Fütterungszeiten lässt der Einzelgänger allerdings nicht lange auf sich warten und erfreut sich sowohl an der bevorstehenden Mahlzeit als auch an der Aufmerksamkeit seiner tierliebenden Menschen. Berührungen schätzt der vierjährige Freigänger-Kater bis jetzt nicht so sehr. Katzen erfahrene Menschen können sich unter 01/699 24 50 oder per Mail an katzenvergabe@tierschutz-austria.at melden.