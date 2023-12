„Das hat mit Tierschutz nichts mehr zu tun“

Zudem steht das Wohl der Tiere an oberster Stelle. Beim Ankommen absolvieren die Pferde einen Gesundheitscheck, die Boxen wurden extra groß angelegt und in den Messehallen gibt es mehrere Plätze für ausreichend Bewegung. Kreidl: „Wir stellen uns gerne einer sachlichen Diskussion auf Augenhöhe, aber die PETA will daraus eine Schlammschlacht machen.“