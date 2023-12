SPÖ-Politiker verpasst Tierschützern Maulkorb

Vorgehen lässt Politik in eigener Sache vermuten

Hunde-Trainerin Yvonne Adler stellt sich schützend vor Keck und attestiert in ihrem Privatgutachten eine „weiße Weste“ - doch wie unabhängig kann so ein Befund sein, wenn man gemeinsam im Hunde-Verband „ÖKV“ sitzt?