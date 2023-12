36-Jähriger verprügelte Freundin aus Eifersucht

Eine 36-jährige Frau suchte in der Nacht auf Sonntag bei einer Polizeistation in Wien-Hernals verzweifelt Hilfe. Ihr gleichaltriger Freund soll sie kurz davor mit mehreren Faustschlägen verletzt und mit einem Messer mit dem Umbringen bedroht haben, erzählte sie aufgebracht. Kurze Zeit später tauchte auch der 36-jährige Tatverdächtige in der Polizeiinspektion auf. Die beiden wurden von den Beamten getrennt voneinander zum Vorfall befragt.