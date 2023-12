Cannabis-Rüge für deutsche „Flächenbrandstifter“

Österreicher dürfen „mitnaschen“

Diese Pläne würden internationale Abkommen sowie österreichische Interessen verletzen: „Auch für österreichische Staatsbürger würde der Zugang zu Drogen erleichtert“, rügt der Parteimanager. So beinhaltet der deutsche Gesetzesentwurf bei Cannabis-Besitzmengen überhaupt keine Einschränkungen nach Staatsbürgerschaft oder Wohnsitz sowie bei der erlaubten Anbau-Menge bzw. bei der Mitgliedschaft in einer Anbau-Vereinigung (eine Art Cannabis-Genossenschaft also) nur einen Wohnsitz oder einen „gewöhnlichen Aufenthalt“ in Deutschland als Bedingung.