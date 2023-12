Oscar-Stars brillieren in Endzeit-Thriller

Bereits in der sensationellen Bestseller-Romanvorlage von Rumaan Alamspielt „Leave The World Behind“ mit unseren Ängsten rund um die Themen Klima, Krieg, Technologieabhängigkeit und Ungleichheit. Von Barack und Michelle Obama mitproduziert, überträgt Regisseur Sam Esmail („Mr. Robot“) diese Hilflosigkeit meisterhaft in bewegtes Bild, während Mac Quayles Soundtrack den Puls stetig auf Trab hält. Die Besetzung kann mit einem Wort zusammengefasst werden: brillant! Sogar Kevin Bacon in einer kleinen Nebenrolle ist am Punkt. Dafür endet der Film mit vielen Fragezeichen und einem Schmunzeln - und das ist gut so...