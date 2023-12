Die Suche nach dem perfekten Christbaum

Wer will, kann im Christbaumwald der Tascheks in Gallizien auch jederzeit selbst einen Baum schneiden. Fertig verpackte Bäum verkauft die Familie in Bleiburg und bei der Klagenfurter Messehalle. Wie in den vergangenen Jahren machen die Tascheks am 8., 9. und 10. Dezember aus dem Christbaumschneiden ein Fest für die ganze Familie mit buntem Programm.