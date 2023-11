Metal als Krimi-Soundtrack im Sonntags-„Tatort“

„Das Spannungsfeld zwischen Dorfidyll und ausschweifendem Mega-Event bietet eine spezielle Qualität“, freute sich Regisseurin Ayse Polat über die Aufgabe, in diesem ungewöhnlichen Umfeld einen Kieler „Tatort“ zu drehen: „Dabei geht es natürlich nicht nur um das Festival und die Musik, sondern auch um menschliche Abgründe hinter beschaulicher Fassade. Die Metal-Kultur ist in diesem Kontext interessant, da sie viele Tabuthemen wie Gewalt und Tod verhandelt, die in der Gesellschaft weiterhin gerne verdrängt werden.“ Wie das Wacken-Festival mit dem Fund eines toten Babys zusammenhängt, dieses Rätsel müssen die Kommissare Klaus Borowski (Axel Milberg) und Mila Sahin (Almila Bagriacik) lösen. Und werden dabei teilweise ganz schön auf die falsche Fährte gelockt.