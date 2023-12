So viel Boden verbaut die Steiermark wirklich

Mit einer neuen Methode, die von der Österreichischen Raumordnungskonferenz ausgearbeitet wurde, ist das nun möglich. Die Zahlen, die am Freitag veröffentlich wurden, zeigen: In der Steiermark, die 16.400 km² groß ist, sind 471 km² versiegelt - eine Fläche, die der Größe von Wien oder 3,5-mal Graz entspricht. Das sind 2,9 Prozent der Steiermark oder 9 Prozent des Dauersiedlungsraumes - also die Fläche, die man bewohnen und nutzen kann, ohne Berge. Damit liegt man in etwa gleich auf mit Oberösterreich und Kärnten und genau im Österreich-Schnitt.