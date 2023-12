Beim Klimaticket auf dem Smartphone hapert’s noch

Lösung ist in Arbeit

Es kann nicht digital am Handy angezeigt werden. Jene rund 42.000 Oberösterreicher, die hingegen das Klimaticket für ganz Österreich haben, können seit Montag die Plastikkarte daheim lassen. Wann eine einheitliche Smartphone-Lösung auf Schiene sein wird, ist noch unklar. Aus dem Oberösterreichischen Verkehrsverbund (OÖVV) heißt es: „Wir arbeiten mit dem Bundesministerium für Klimaschutz, den ÖBB sowie weiteren Verkehrsverbünden mit Hochdruck an einer nationalen Vertriebsplattform, auf der die überwiegende Mehrheit aller Varianten von Tickets und Fahrkarten für beinahe alle öffentlichen Verkehrsmittel in Österreich gekauft werden kann. Auf dieser Plattform wird selbstverständlich auch das Klimaticket digital verwendet werden können.“