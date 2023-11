Grazer Schuldenberg wächst auf 1,78 Milliarden

Besonders stolz ist man bei KPÖ, Grünen und SPÖ, dass man bis 2028 mit diesem Budget Investitionen von stolzen 225 Millionen Euro ermöglichen kann - inklusive aller Beteiligungen sollen in den nächsten fünf Jahren sogar rund 900 Millionen Euro (!) in die städtische Infrastruktur investiert werden. Ein Großteil davon wird in den Öffi-Ausbau (Neutorlinie, Linie 5 und Linie 1) fließen. „Auch in budgetär angespannten Zeiten müssen wir unser Ziel, den gesundheitsschädlichen Auswirkungen der Klimakrise gegenzusteuern und unsere Stadt noch lebenswerter zu machen, konsequent verfolgen“, stellt Vize-Bürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne) klar.