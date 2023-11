Auf Kollision folgt Frontal-Crash mit weiterem Pkw

Spektakulärer Verkehrsunfall am späten Mittwochabend in Innsbruck: Auf der B171 Tiroler Straße bei Kranebitten krachten zunächst die Autos eines Einheimischen (58) und einer Kroatin (26) zusammen. In weiterer Folge kollidierte der Pkw des Mannes noch frontal mit einem anderen Fahrzeug. Beim Unfall wurde eine Person verletzt.