Benkos Signa meldet Insolvenz an ++ Sorge um Papst

Die Vermutungen vieler haben sich nun bestätigt: Die Signa Holding von René Benko hat offiziell Insolvenz angemeldet, und das Sanierungsverfahren wurde bereits eröffnet. Durch diesen Schritt könnten Geldgeber potenziell Milliardenverluste erleiden. Österreich hat in seiner Insolvenzgeschichte noch nie einen so hohen Schuldenberg erlebt.Die enormen Schulden wurden am Mittwochabend vom Gläubigerschutzverband AKV bestätigt: Insgesamt sind 42 Mitarbeiter und 273 Gläubiger von der Situation betroffen. Die Gesamtschulden belaufen sich auf fünf Milliarden Euro.