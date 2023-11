Fentanylgefahr: Welche Maßnahmen braucht es?

Fentanyl, ein 50-mal stärkeres Opioid als Heroin, breitet sich in Europa aus, darunter auch in Österreich. Damit einhergehend steigen auch die Zahlen der Überdosis- und Todesfälle. Ursprünglich als starkes Schmerzmittel entwickelt, hat Fentanyl in den USA bereits zu einer massiven Drogenkrise geführt, die auch schon prominente Opfer forderte. Fühlen Sie sich gut informiert über die neue Droge? Welche Maßnahmen müssten ergriffen werden, um die Ausbreitung in Europa einzudämmen? Teilen Sie Ihre Meinung mit uns in den Kommentaren!