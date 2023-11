Finanzombudsmann zu Causa Signa: „Es ist vorbei“

Das Erfolgsmodell von Signa

Doch wie sind Erfolg und Untergang der Signa in den letzten Jahren zu erklären? „Unterm Strich war’s im Kern immer so, dass die Signa sich immer Immobilien gesucht hat in perfekten Lagen, in ‚1a-Lagen‘. Und versucht hat dann mit entsprechenden Behördenunterstützungen dann daraus einen Mehrwert zu schaffen und das entsprechend aufzuwerten und dadurch Mieteinnahmen zu erzielen. Irgendwann ist man in der Wertschöpfungskette dann weitergegangen und hat gesagt, man will nicht ‚nur Vermieter‘ sein, sondern man ist gleichzeitig in den Handel selber eingestiegen. Das ist bekannterweise nicht so gut gegangen.“