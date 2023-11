LASK gegen Liverpool im Auge von Feuer und Zorn

Vorwurf: Korruption!

Sonntag gab’s rund um Evertons 0:3 gegen ManU Feuer und Zorn von mehr als 39.000. Die Plakate mit der Aufschrift „corrupt“ hielten und die Liga-Hymne in „Premier League, corrupt as f**k“-Gesängen erstickten. Wobei der Unmut längst auch ein Politikum ist. So kündigte der Regierungschef von Greater Manchester einen Protestbrief an die Liga an.