Paukenschlag: Diese Werkstattkette übernimmt ATU

44 Standorte in Österreich

Das derzeitige Werkstattnetz von Lucky Car umfasst 44 Standorte in Österreich und zwei in der Schweiz. Als Geheimnis des bisherigen Erfolgs sieht Matic den „ausgeklügelten Mix aus Franchise- und Eigenstandorten“. Zudem dürfte auch die „Vertragsfreiheit“ zur positiven Entwicklung des 2008 eröffneten Unternehmens beigetragen haben.