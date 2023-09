Nach Insolvenz: Forstinger-Waren unter dem Hammer

Die erste Auktion geht am 7. September in Traisen über die Bühne, danach folgen am 8. September der Standort Murau, am 11. September Traiskirchen und am 13. September Hagenbrunn. Die Termine der weiteren Standorte werden laufend auf aurena.at ergänzt. Die ganze Aktion soll noch im September abgeschlossen sein.