Keine Sorge, Sie sind damit nicht allein!

Dröhnt wiedermal der Kopf so sehr, dass die Teilnahme am normalen Leben oder gar arbeiten unmöglich ist? Laut der Obfrau der burgenländischen Selbsthilfegruppe „Kopfweh“ Romana Edelhauser-Peissl geht es zehn Prozent aller Österreicher so. Auch sie leiden unter Migräne oder einer anderen Art von Kopfschmerz. Denn heute werden mehr als 367 verschiedene Arten von Kopfschmerzen unterschieden. Sie gehören laut Weltgesundheitsorganisation WHO inzwischen zu den häufigsten chronischen Erkrankungen überhaupt.