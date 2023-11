Männer saßen jahrzehntelang fälschlich in Haft

Es ist die jüngste Blamage für die New Yorker Polizei, nachdem bereits mehrere Urteile in hochkarätigen Fällen wegen Fehlern oder Fehlverhaltens der Ermittler aufgehoben wurden. Bei den beiden nunmehr entlasteten Männern handelt es sich um Wayne Gardine und Jabar Walker, die beide in den 1990er-Jahren für Verbrechen in New York mit Haft bestraft wurden.